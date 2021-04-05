Послание Путина Федеральному собранию пройдет в очном режиме – Песков

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью очно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, остальные детали мероприятия еще прорабатываются.

"Послание будет очным", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Кроме того, Дмитрий Песков пообещал, что в ближайшее время объявит аккредитацию для СМИ на оглашение послания и одновременно с этим сообщит место проведения.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения.