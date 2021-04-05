Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

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Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает РИА Новости, место проведения мероприятия еще прорабатывается.

Представитель Кремля пообещал, что в ближайшее время объявит аккредитацию для СМИ на оглашение послания и одновременно с этим сообщит место проведения.

Ранее Путин заявил о начале подготовки своего послания Федеральному собранию. Формат послания будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения.

Послание президента России Федеральному собранию в прошлом году состоялось 15 января.