Путин планирует лично выступить перед парламентом с посланием – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Федеральному собранию еще не определена.

Представитель Кремля также не подтвердил информацию, появившуюся в Сети, о том, что мероприятие состоится 7–8 апреля.

Песков добавил, что формат послания будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", – приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее Владимир Путин объявил о начале подготовки своего послания Федеральному собранию.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения.

