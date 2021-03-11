Песков рассказал о формате послания президента Федеральному собранию

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию запланировано в очном формате. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы готовимся к очному формату... Когда будут сроки – мы их назовем", – заявил Песков, уточнив, что послание будет адресовано нынешнему составу нижней палаты парламента.

Ранее Путин объявил о начале подготовки своего послания к Федеральному собранию в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. Президент отметил, что мнения первых лиц ведущих компаний страны и предпринимательских объединений по этому вопросу являются очень важными.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические и идеологические положения.