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Политика

15:22

Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

власть политика

Фото: kremlin.ru

Дата выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пока дата не назначена", – сказал представитель Кремля.

По его словам, как только дату выберут, СМИ об этом узнают.

Ранее Песков сообщал, что формат ежегодного послания Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января. Тогда он предложил внести пакет поправок в Конституцию. Кроме того, глава государства озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества.

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