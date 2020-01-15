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Политика

13:21

Послание президента Федеральному собранию завершилось

политика власть

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Послание президента Федеральному собранию завершилось.

В ходе него Владимир Путин озвучил множество инициатив по социальной поддержке россиян и предложил пакет изменений в конституцию.

Глава государства, в частности, высказался за ужесточение требований к кандидатам в президенты. Они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Занимающие в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов, по мнению президента, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство.

Кроме того, российский лидер предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Он добавил, что нужно повысить выплаты до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Помимо этого, глава государства предложил каждый год увеличивать число бюджетных мест в вузах. Он отметил, что нужно развивать вузы в регионах.

Мероприятие продолжалось 1 час 12 минут и завершилось исполнением гимна. В прошлом году оно заняло полтора часа.

За прошедшие годы выступления продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут.

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