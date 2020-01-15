Ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года – Путин

Фото: телеканал "Россия 1"

Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, заявил Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

По словам президента, это на восемь лет больше, чем в 2000 году. Глава государства подчеркнул, что это заслуга системы здравоохранения.

"Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни, и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения", – сказал он.

В конце декабря Росстат пересмотрел в сторону снижения прошлогодний прогноз динамики численности населения России в ближайшие десятилетия. Согласно новым расчетам, к 2036 году россиян будет 150 миллионов в лучшем случае, а в худшем – только 134 миллиона.

Прогноз 2018 года предполагал в наилучшем варианте увеличение численности населения РФ до 153,2 миллиона человек, в новом же прогнозе эта цифра уменьшена почти на 3 миллиона человек.

Согласно среднему варианту, который представляется более реалистичным, отмечается возможное снижение численности населения России до 143 миллионов человек против 144 миллионов в варианте прошлогоднего прогноза.