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Политика

12:53

Путин требует обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам

политика власть общество

Фото: телеканал "Россия 1"

Владимир Путин требует обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам.

Президент предложил реализовать проект "Доступный интернет".

"По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам", – сказал глава государства, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Он напомнил, что Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.

В декабре Путин подписал закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности на смартфоны, компьютеры и телевизоры.

По мнению авторов идеи, пользователям это позволит использовать оборудование без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России. Кроме того, инициатива защитит отечественных разработчиков.

В Центральном выставочном зале "Манеж" проходит выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Российский лидер обозначит главные приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.

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