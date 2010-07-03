Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц с фейками

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте открытый список интернет-страниц, на которых регулярно публикуется недостоверная информация.

В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры России. В список вошли 27 страниц, которые включают в себя отдельные блоги, группы в социальных сетях, в том числе созданные СМИ.

В конце октября 2019 года Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к десяти сайтам, распространявшим фейковые новости. По информации ведомства, интернет-ресурсы публиковали сведения о неких ЧП, которые на самом деле не происходили. Сообщения о "якобы имевших место жутких взрывах и других банальных выдумках" не имели никакой связи с действительностью, однако могли вызвать панику среди граждан.

Весной 2019 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. Законом были введены штрафы за публикацию таких новостей.

Штрафы за искажение фактов составят до 1,5 миллиона рублей. Больше всего денег придется заплатить ресурсам с недостоверными материалами, которые привели к причинению вреда здоровью или массовому нарушению порядка.

