Роскомнадзор планирует создать список интернет-изданий с фейками

14:48
14:48
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Фото: depositphotos/leungchopan
Роскомнадзор планирует создать открытый список интернет-изданий, которые распространяют фейковые новости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на материалы доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов России (СЖР) "Вся Россия".
Как отмечается, Жаров предложил на медиафоруме ОНФ создать реестр, который помогал бы СМИ проверять факты по принципу "недостоверного источника".
"Затем мы обсудили это предложение с председателем СЖР Владимиром Соловьевым, и он меня поддержал. Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков", – приводятся в сообщении слова Жарова.
Предполагается, что в перечень попадут адреса страниц, распространяющие фейковую информацию или описывающие ее. На этот перечень может ссылаться сайт СЖР при формировании аналогичного списка.
В материале подчеркивается, что в Роскомнадзор поступило 10 требований по поводу 47 страниц сайтов с недостоверной информацией, распространение которое несет угрозу общественной безопасности.
"Дополнительно Роскомнадзор выявил 128 "зеркал" с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. В настоящий момент вся она удалена", –говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Госдуме заинтересовались работой новостных агрегаторов, когда в топ "Яндекс.Новостей" вышло сообщение об идее депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей. Как разъяснили позднее в Госдуме, предложение касается только коммерческого, а не личного транспорта. При этом первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что даже после опровержения заголовки новостей не изменились.
В начале июля в нижнюю палату парламента внесли законопроект о расширении требований к содержанию информационного контента новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов аналогично требованиям к информации, распространяемой в СМИ. Инициатива опубликована в базе законодательной деятельности парламента.
Предлагается запретить владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов публиковать информацию об общественном объединении или иной организации, включенной в перечень запрещенных без указания на то, что организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Речь идет об организациях, чья деятельность запрещена по закону "О противодействии экстремистской деятельности".
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