В ГД внесли законопроект о расширении требований к содержанию новостных агрегаторов

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В Госдуму внесли проект закона о расширении требований к содержанию информационного контента новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов аналогично требованиям к информации, распространяемой в СМИ. Инициатива опубликована в базе законодательной деятельности парламента.

Предлагается запретить владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов публиковать информацию об общественном объединении или иной организации, включенной в перечень запрещенных без указания на то, что организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Речь идет об организациях, чья деятельность запрещена по закону "О противодействии экстремистской деятельности".

Авторы инициативы заявили, что отсутствие информации о том, что та или иная организация ликвидирована либо запрещена, "не позволяет пользователям получать достоверную и полную информацию, сформировать объективное мнение".

Также отмечается, что отсутствие такого запрета в интернете создает условия для неправильной интерпретации событий, позиционирования запрещенных организаций как легально действующих, формирует условия и возможности для пропаганды запрещенной идеологии, привлечения новых членов, в том числе попадающих под влияние этих организаций по незнанию об их незаконности.

