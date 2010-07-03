В "Яндексе" назвали слухами сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости"

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В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания якобы может закрыть сервис "Яндекс.Новости". Об этом сообщает РБК.

Как писал "Коммерсант", вариант с закрытием сервиса компания начала рассматривать после того, как депутаты Госдумы заподозрили "Яндекс" в нагнетании социально-политической ситуации в обществе.

В нижней палате парламента заинтересовались работой новостных агрегаторов, когда в топ "Яндекс.Новостей" вышло сообщение об идее депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей. Как разъяснили позднее в Госдуме, предложение касается только коммерческого, а не личного транспорта. При этом первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что даже после опровержения заголовки новостей не изменились.

"В "топах" новостных и поисковых агрегаторов и до сих пор продолжает висеть заголовок "В Государственной думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей". Это выглядит более чем странно", – заявил парламентарий. Он не исключил, что новостной агрегатор делает это "специально для нагнетания социально-политической ситуации".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить этот вопрос на заседании 19 августа. "Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей", – подчеркнул он. На претензии депутатов, в "Яндексе" ответили, что заголовки для новостных сюжетов агрегатор выбирает автоматически.

В компании заявили, что считают действующее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов, а "Яндекс.Новости" – не более чем канал доставки интернет-пользователям новостей СМИ. "Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени", – цитирует сообщение "Яндекса" Агентство "Москва".

Как отметили представители компании, "для многих российских СМИ сервис является значимым источником аудитории", так как он помогает "самым важным новостям быстро находить своего читателя". "При этом агрегатор не осуществляет редакторскую функцию или функцию проверки фактов", – напомнили в "Яндексе", добавив, что по закону эта ответственность лежит на самих СМИ.