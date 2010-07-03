Закон о фейковых новостях вступил в силу

В России вступили в силу законы о фейках и оскорблении госсимволов, сообщает телеканал Москва 24.

Авторами обеих инициатив стали глава комитета Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Отныне штрафы за искажение фактов составят до 1,5 миллиона рублей. Больше всего денег придется заплатить ресурсам с недостоверными материалами, которые привели к причинению вреда здоровью или массовому нарушению порядка.

Помимо этого, за оскорбление госсимволов граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении закона россиянам грозит арест. Следить за публикациями в Сети будет Генпрокуратура.

Если материалы с оскорблениями обнаружат, генпрокурор или его заместители должны потребовать от Роскомнадзора удалить указанные публикации и ограничить доступ к сайту.

Пакет законов был принят Госдумой в начале марта.

Вскоре после этого Совет по правам человека попросил Совфед доработать оба документа. Эксперты, которые изучили документы, нашли расхождения с Конституцией РФ.

Позже верхняя палата парламента одобрила новые законы.