Совфед одобрил закон о неуважении к госсимволам

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за распространение информации, которая оскорбляет государство и государственную символику. Об этом сообщает РИА Новости.
За публикации, в которых выражается неуважение к госсимволам, вводятся штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет за собой штраф 100–200 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.
Если эти действия были совершены человеком, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное административное правонарушение больше двух раз, то его оштрафуют на 200–300 тысяч рублей. Также в этом случае предусмотрен вариант административного ареста до 15 суток.
Обо всех случаях возбуждения дел в течение суток уведомляются органы прокуратуры.
Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законы о неуважении власти и фейковых новостях. Документ о блокировке искажающих факты новостей запрещает распространение фейков в СМИ и интернете. Если то или иное сетевое издание опубликует такие сведения, генпрокурор или его заместители имеют право потребовать от Роскомнадзора ограничить доступ к ресурсу. Тогда редакцию сетевого СМИ обяжут удалить фейк. Если редакция проигнорирует эти требования, то на нее будет наложен штраф.
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