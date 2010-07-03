Суд впервые оштрафовал издание за злоупотребление свободой массовой информации

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Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района столицы оштрафовал сетевое издание "Издательский дом "Момент истины" и его главного редактора Евгения Гнеушева за злоупотребление свободой массовой информации, сообщает Агентство "Москва".

Сумма штрафов составила 260 тысяч рублей, 200 и них должно выплатить издание, и еще 60 – сам главред. Привлекаемые лица уже об этом извещены, а на само судебное заседание они не явились.

В марте Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. Законом были введены штрафы за публикацию таких новостей.

Штрафы за искажение фактов составят до 1,5 миллиона рублей. Больше всего денег придется заплатить ресурсам с недостоверными материалами, которые привели к причинению вреда здоровью или массовому нарушению порядка.

Помимо этого, за оскорбление госсимволов граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении закона россиянам грозит арест. Следить за публикациями в Сети будет Генпрокуратура.

Роскомнадзор планирует создать открытый список интернет-изданий, которые распространяют фейковые новости. Предполагается, что в перечень попадут адреса страниц, распространяющие фейковую информацию или описывающие ее.

В материале подчеркивается, что в Роскомнадзор поступило 10 требований по поводу 47 страниц сайтов с недостоверной информацией, распространение которое несет угрозу общественной безопасности.