Путин подписал закон о предустановке российского ПО на технику

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Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 1 июля 2020 года.

Согласно тексту, на некоторых технически сложных товарах должны быть установлены российские программы. Перечень таких устройств будут предварительно определять в правительстве РФ.

В ноябре проект одобрили в Совете Федерации и в Госдуме. Речь тогда шла, в частности, об установке ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры.

Авторы идеи считают, что благодаря этому пользователи смогут использовать оборудование без дополнительных приложений. Кроме того, они полагают, что инициатива защитит отечественных разработчиков.

По словам депутата нижней палаты парламента Олега Нилова, это коснется только новых устройств, которые продаются в магазинах.