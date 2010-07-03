Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

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Госдума во втором чтении приняла законопроект, закрепляющий обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране электронные устройства. Об этом сообщает РБК.

Обновленное законодательство коснется статьи 4 закона РФ "О защите прав потребителей". Список гаджетов и перечень обязательных российских программ определят в правительстве. Проект закона также предусматривает административную ответственность за отказ от установки программ. ИП могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, юрлица – на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если законопроект окончательно примут, то он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Инициаторами документа выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым. Новые правила затронут смартфоны, планшеты и телевизоры с технологией Smart-TV.

