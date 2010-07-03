Законопроект о значимых интернет-ресурсах отозвали из Госдумы для доработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах для доработки. Об этом сообщили РИА Новости.

"Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта на доработку с учетом того, что он будет очень серьезно переработан. В комитет (ГД по информполитике. – Прим. ред.) поступило много отзывов, с которыми я ознакомился", – заявил Горелкин.

По словам депутата, он проконсультировался с представителями экспертного сообщества и бизнеса, а разработанные в ходе обсуждений идеи намерен включить в итоговый документ. Горелкин уверен, что доработанная версия законопроекта будет принята.

Закон о значимых интернет-ресурсах подразумевает, что подобными сайтами смогут владеть только российские компании, а доля иностранного совладения не сможет превысить 20 процентов. Законопроект, в частности, затронет IT-компании "Яндекс" и Mail.ru Group.

Новый документ раскритиковали представители отрасли, однако в правительстве заявили о готовности его поддержать при условии доработки. В частности, кабмин предлагает доработать объективные критерии признания ресурса значимым, а также скорректировать долю иностранного владения до 50 процентов минус одна акция.

