Для смартфонов введут обязательный российский софт

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит обязательную предустановку приложений, ориентированных на российскую аудиторию, на смартфоны, планшеты и телевизоры с технологией Smart-TV. Об этом пишет ТАСС.

Инициаторами документа выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым. Законопроект вносит поправки в закон "О защите прав потребителя".

Документ предлагает установить, что при покупке технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребитель должен получить возможность использовать предустановленный российский софт на смартфонах, компьютерах и Smart-TV.

Отмечается, что пока потребности в подобном правовом регулировании не отмечалось. Поэтому определять перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения российского софта для них, порядок установки таких программ будет правительство России.

Кабмин поддержал этот законопроект. По мнению правительства, его принятие "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий". В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

С 1 ноября в России вступил в силу закон о суверенном интернете. Он предусматривает, что в случае внешних угроз, россияне не останутся без доступа к Сети. При этом власти смогут контролировать передачу данных за границу. Координировать работу будет Роскомнадзор.