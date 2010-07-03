Эксперты рассказали о последствиях закона о суверенном интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закон о суверенном интернете, с одной стороны, является правильным шагом – многие страны переходят к "островизации" интернета, чтобы обезопасить себя от внешнеполитических угроз, но с другой – реализация закона сопряжена с рядом рисков, а чтобы их минимизировать, нужен диалог IT-компаний с властями. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные РИА Новости.



"Я считаю в ближайшие несколько лет практически неизбежным сценарий так называемой островизации интернета, когда страны, которые собираются быть суверенными, распространяют этот суверенитет в том числе на интернет-пространство", – заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Эксперты отмечают, что закон об устойчивой работе Рунета позволит регулировать сеть внутри страны.

"Это не российская ситуация, это общемировая ситуация", – подчеркнул Песков.

Директор по продукту компании Waves Enterprise Артем Калихов подчеркнул, что речь в законе идет не об изоляции и ограничениях Рунета, а о защите пользователей и страны от внешних угроз. Эксперт пояснил, что власти смогут контролировать точки соединения российской части сети с остальной глобальной сетью.

Также эксперт отметил, что Россия вряд ли начнет ограничивать Рунет изнутри.

"Стоит учитывать, что наш опыт и опыт Китая совершенно разный, и мы не можем себе позволить идти по их пути хотя бы потому, что в России сейчас нет собственной IT-инфраструктуры", – пояснил Калихов.

Президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков подчеркнул, что создание внутреннего интернета могут сделать в одиночку только успешные и крупные государства.

1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Закон вступает в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.

Кроме того, предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.

В феврале Путин предупредил, что теоретически угроза отключения интернета в России существует, поэтому нужно быть к этому готовыми.

Ранее в Минкомсвязи РФ назвали угрозы, при которых возможна изоляция Рунета. Во-первых, это угроза целостности. Во-вторых, это угроза устойчивости – в этом случае речь идет о природных или техногенных катастрофах. В-третьих, это угроза безопасности. Имеются в виду попытки взлома оборудования провайдеров. Управление Рунетом на себя будет брать Роскомнадзор в том случае, если вероятность угрозы определяется как высокая.

Эксперт в сфере информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов отметил, что закон способен в дальнейшем обезопасить персональные данные граждан. По его мнению, в современных реалиях уже не получится "отключить рубильник".

