Эксперт оценил закон о суверенном интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперт в сфере информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов оценил принятие Госдумой законопроекта о безопасной работе Рунета. Специалист отметил, что закон способен в дальнейшем обезопасить персональные данные граждан.
"Это позволит обеспечить устойчивую, безопасную работу всей критической информационной инфраструктуры российского сегмента сети Интернет в случае оказания на нее внешних недружественных враждебных воздействии со стороны кого бы то ни было", – сказал Вехов в беседе с RT.
Он добавил, что в современных реалиях уже не получится "отключить рубильник", и это доказывает необходимость скорейшего вступления этого закона в силу.
Нижняя палата российского парламента приняла закон о суверенном интернете 16 апреля.
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