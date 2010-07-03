Эксперт оценил закон о суверенном интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперт в сфере информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов оценил принятие Госдумой законопроекта о безопасной работе Рунета. Специалист отметил, что закон способен в дальнейшем обезопасить персональные данные граждан.

"Это позволит обеспечить устойчивую, безопасную работу всей критической информационной инфраструктуры российского сегмента сети Интернет в случае оказания на нее внешних недружественных враждебных воздействии со стороны кого бы то ни было", – сказал Вехов в беседе с RT.

Он добавил, что в современных реалиях уже не получится "отключить рубильник", и это доказывает необходимость скорейшего вступления этого закона в силу.

Нижняя палата российского парламента приняла закон о суверенном интернете 16 апреля.