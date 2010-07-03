Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности на смартфоны, компьютеры и телевизоры. По словам авторов идеи, пользователям это даст возможность использовать оборудование как есть, без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России.

Депутат нижней палаты парламента Олег Нилов объяснял, что, согласно закону, нужно будет переустановить приложения согласно списку российского правительства. По его словам, это коснется только новых устройств, которые продаются в магазинах.

Авторами законопроекта, принятого в третьем чтении, выступили депутаты Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Они полагают, что документ поможет защитить отечественных разработчиков.

Ранее сообщалось, что ответственность за предустановку российского ПО несет организация-продавец. Кроме того, те же авторы внесли законопроект о наказании за нарушение запрета: штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч.

В конце июля специалисты провели анализ российского рынка ПО и предложили список приложений для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Сообщалось, что в девяти из 12 категорий приложений у отечественных разработчиков есть достойная замена иностранным программам.

