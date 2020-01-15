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Политика

12:05

Началось обращение Путина к Федеральному собранию

власть политика общество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Центральном выставочном зале "Манеж" началось выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Глава государства обозначит главные приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.

По информации СМИ, особое внимание президент уделит вопросам повышения доходов россиян и борьбы с бедностью. Главу государства беспокоит стагнация в реальных доходах населения.

Оглашение послания началось в 12:00 по московскому времени в присутствии около 1 300 приглашенных лиц, среди которых – члены Совета Федерации, Госдумы и правительства, представители судебных органов и руководители регионов. Для освещения мероприятия аккредитовалось около 900 журналистов из России и зарубежных стран.

Каждый год президент обязан выступать с посланием Федеральному собранию. Обращение включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, связанные с законотворческой работой парламента.

Последнее выступление главы государства с посланием Федеральному собранию состоялось 20 февраля 2019 года. До этого послание Путин огласил 1 марта 2018 года. Именно тогда впервые использовался мультимедийный формат: президент рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения, и на экраны вывели кадры испытаний и инфографику.

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