Пресс-конференция Владимира Путина стартовала в столице

Фото: скриншот трансляции Москва 24

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина началась в Москве. Российский лидер в прямом эфире ответит на вопросы журналистов.

Эта пресс-конференция уже 15-я для Путина. Первая встреча президента с журналистами прошла в 2001 году и длилась один час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция в 2008 году – четыре часа 40 минут.

В этом году формат встречи изменили. Журналистов, которые обычно пытаются всеми способами привлечь внимание, попросили не приносить плакаты размером больше двух альбомных листов.

Кроме того, как сообщает ИА "НСН", организаторы большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина перед ее началом пересаживали журналистов высокого роста на задние ряды. В свою очередь представителей СМИ невысокого роста перемещали поближе к подиуму. В результате сами журналисты отмечали, что низким быть выгодно, потому что можно быть ближе к президенту.

Начиная с 2004 года каждая пресс-конференция длится не менее трех часов. Продолжительность разговора зависит от Путина.

В прошлом году большая пресс-конференция продолжалась три часа 43 минуты. За это время Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин обратится с очередным посланием Федеральному собранию уже в 2020 году. Конкретные даты пока не выбраны.