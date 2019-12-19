Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Кремле назвали ограничения, которые будут действовать во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Представителей СМИ попросили не приносить плакаты больше двух альбомных листов. Слишком крупные плакаты мешают операторам и фотографам выполнять свою работу, подчеркнули в Кремле.

Некоторые журналисты приносят плакаты с различными изображениями и фразами для привлечения внимания. Другие выделяются из-за одежды. Например, корреспонденты из Оренбурга приходят в фирменных кружевных платках.

Отмечается, что на итоговой пресс-конференции президента будет рекордное число журналистов – 1702 человека. Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й. Первая встреча прошла в 2001 году и длилась один час 35 минут. Самой продолжительной стала встреча в 2008 году – четыре часа 40 минут.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин будет работать в последний день декабря, как и большинство россиян. Песков подчеркнул, что у президента "технологически" не бывает выходных. Большую часть времени он находится на работе.

