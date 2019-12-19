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Общество

08:30

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 19 декабря

общество власть

Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Глава государства в прямом эфире будет отвечать на вопросы журналистов.

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й. Первая встреча прошла в 2001 году и длилась один час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция в 2008 году – четыре часа 40 минут.

Начиная с 2004 года каждое общение Путина с журналистами продолжается не менее трех часов. Длительность разговора зависит от президента.

В прошлом году большая пресс-конференция продолжалась три часа 43 минуты. За это время Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин обратится с очередным посланием Федеральному собранию уже в 2020 году. Конкретные даты пока не выбраны.

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