Песков рассказал, чем займется Путин 31 декабря

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Президент России Владимир Путин будет работать в последний день декабря, как и большинство россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что у президента "технологически" не бывает выходных. Большую часть времени он находится на работе. "Работа президента – это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", – заключил Песков.

В сентябре Песков рассказал, что полноформатных выходных у президента не бывает, поскольку постоянно проходят "доклады по линии ведомств", возникают различные вопросы, требующие своевременного решения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

