Эксперты рассказали, как сделать выходным 31 декабря

На радость россиянам в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем для всех в обязательном порядке. Однако реализовать инициативу в этом году не получится, поскольку правительство принимает решение по таким вопросам заранее. Разбираемся, могут ли работники все же попросить об отгуле у начальства в этот период.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Было бы разумнее"?

Одним из авторов документа выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В беседе с Москвой 24 депутат отметил: нужно переносить выходные таким образом, чтобы последний день года оставался нерабочим в любом случае. При этом общее число праздничных дней, установленных Трудовым кодексом, должно остаться неизменным.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду и социальной защите Например, в этом году было бы разумнее и 30, и 31 декабря сделать нерабочими днями. А вместо них установить одну рабочую субботу в декабре и одну – в ноябре.

По мнению парламентария, нововведение не должно нарушить баланс интересов работников и работодателей. "В связи с этим перенос рабочего 31 декабря на нерабочий день 28 декабря, на субботу, был бы абсолютно корректным для всех. Очевидно, что рабочий процесс в данном случае строился бы совершенно по-другому, и это положительно повлияло бы как на производительность труда, так и на оптимизацию рабочего процесса", – добавил Нилов.

Он также пояснил: законопроект представляет собой поправки в Трудовой кодекс России. Именно поэтому, помимо всего прочего, инициативе придется еще пройти процесс согласования в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а это происходит не быстро.



"Прямо и сейчас": День оливье

"Правда, если будут политическая воля и желание, то и в этом году юридически на федеральном уровне можно воплотить то, что сделал губернатор Томской области", – высказал мнение депутат.





Администрация Томской области перенесла рабочий день со вторника, 31 декабря 2019 года, на субботу, 28 декабря. "Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику", – так это объяснил губернатор региона Сергей Жвачкин.

Однако министр труда и социальной защиты Максим Топилин уже заявил, что сделать 31 декабря в этом году нерабочим для всех уже невозможно. Он пояснил, что правительство принимает такие решения заранее.





Максим Топилин министр труда и социальной защиты Сейчас это может сделать каждый работодатель. Правительство свое решение приняло заблаговременно. Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы.

Что же касается москвичей, то Сергей Собянин также рассказал, почему в столице не получится сделать 31 декабря выходным. Он пояснил, что не может обязать коммерческие предприятия пойти на такой шаг для своих работников.

"Я могу для своих чиновников сделать 31 декабря выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем в обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий", – сказал мэр.

Выходной для безопасности

Следует отметить, что предложение сделать 31 декабря нерабочим днем имеет поддержку. В частности, ранее председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский положительно оценил такое потенциальное нововведение.





Валерий Рязанский председатель комитета Совфеда по соцполитике Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьей, близкими. Думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу.

По мнению парламентария, вполне возможно найти такие решения, чтобы воплотить эту идею в жизнь безболезненно. В качестве примера Рязанский рассмотрел варианты сделать удлиненную рабочую неделю в конце декабря или добавить в рабочие один день в январе.

Экспертное сообщество также относится к законопроекту в целом положительно. "Я только за! 31 декабря – это уже праздничный день", – заявила Москве 24 эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова. В свою очередь организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев отметил, что работа в этот день может быть даже небезопасной.





Олег Косырев организатор Всероссийской недели охраны труда 31 декабря люди находятся в таком предпраздничном состоянии – расслабленные, невнимательные, – и, конечно, здесь могут быть какие-то нюансы, некое стрессовое состояния. Выходной 31 декабря будет только способствовать безопасности на работе.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков уверен: 31 декабря – время не для работы, а (как в кинофильме "Ирония судьбы") для похода в баню с друзьями. "Люди все равно находятся в офисах по полдня, толком не работают, спешат к своим семьям. Так что выходной в этот день – со всех сторон логичное решение", – заявил он в беседе с Москвой 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уходим в отпуск?

Эксперты напоминают: пока решается судьба законопроекта, работники вполне могут организовать себе выходной 31 декабря уже сейчас, правда, с некоторыми оговорками. В Роструде даже рассказали, как именно это можно сделать.

Например, взять отгул без сохранения заработной платы или за работу сверхурочно. Кроме того, работники могут написать заявление на отпуск.

Однако Александр Шершуков отметил, что в конечном счете все будет зависеть от решения работодателя. "Все отгулы и отпуска согласовывает начальство. И у него, согласно Трудовому кодексу, есть правовое основание не утвердить пропуск 31 декабря", – пояснил эксперт.

Напомним: 31 декабря 2019 года является в России рабочим днем. В следующем году гражданам страны предстоит выйти на работу в четверг, 9 января. Таким образом, продолжительность предстоящих новогодних праздников составляет 8 дней.

