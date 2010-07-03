Москву украсят к Новому году до середины декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работы по установке новогодних елей и монтажу праздничной иллюминации в столице завершатся к 16 декабря, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, праздничную атмосферу создадут в каждом округе столицы. Всего в городе установят более четырех тысяч световых и объемно-декоративных конструкций.

Бирюков отметил, что на Поклонной горе вновь зажжется самый большой в мире музыкальный елочный шар. В этот раз его высота составит 20 метров, что на три метра больше, чем прошлой зимой. Еще один новогодний шар высотой 11 метров появится на площади перед зданием Большого театра. Вокруг него разместятся световые арки.

В парке "Зарядье" оформят "парящий" мост и создадут декоративные зоны, напоминающие сказочный лес. Кроме того, в этом году в парке создадут световую конструкцию "Поле света", которая представляет собой множество световых шаров на ножках, создающих впечатление "живого" светового ковра цветов.

На ВДНХ украсят не только входные группы, но и территорию самой выставки: появятся новогодние шары на подвеске, стилизованные колонны, а также ажурные световые арки. У павильона № 1 будут красоваться огромные часы "Время Рождества".

По словам Бирюкова, в этом году в Москве впервые установят ели, украшенные корпоративной символикой предприятий ОЭК, МОСГАЗ, "Автомобильные дороги, "Гормост", "Москоллектор, "Мосводосток" и других ресурсоснабжающих компаний.

В районах города установят более 300 искусственных новогодних елей. Лубянскую площадь украсит самая высокая из них – высотой 30 метров. Кроме того, праздничные конструкции и ели появятся на въездах в город и на транспортных узлах, в зонах особого городского значения, на пешеходных зонах, в народных и городских парках в центре и других административных округах столицы.

В парках и на площадях разместятся фотозоны и конструкции в виде крупных цифр "2020". Украсит город и 1,6 тысячи поздравительных плакатов. На медиафасадах зданий в центре столицы будут транслироваться праздничные видеоролики.

Ранее сообщалось, что сейчас город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.

