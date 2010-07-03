В СФ готовы поддержать инициативу о выходном 31 декабря

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Совет Федерации может поддержать законопроект о переносе рабочих дней, чтобы сделать 31 декабря выходным. Об этом рассказал председатель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, сообщает РИА Новости.

"Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьей, близкими. Думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу", – сказал он.

Законодатель добавил, что можно найти различные варианты решения этого вопроса, например, сделать удлиненную рабочую неделю в конце декабря, либо добавить в рабочие один день в январе. Если правительство не одобрит предложение депутатов, то каждый регион сможет принимать свое решение, заключил Рязанский.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем. По мнению авторов инициативы, такой шаг позволит россиянам рациональнее использовать выходные. При этом планируется сохранить общее количество нерабочих праздничных дней в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем. По его словам, такое решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.

В Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

