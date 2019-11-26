В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

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Глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить общую продолжительность новогодних каникул в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению депутата, 31 декабря необходимо законодательно закрепить в качестве выходного дня, поскольку в этот день большинство компаний фактически не работают и проводят корпоративы.

Период с 31 декабря по 3 января следует сделать обязательными праздничными выходными. Остальные дни можно включить в оплачиваемый отпуск, который россияне могли бы брать по своему желанию.

Такая мера позволит снизить дополнительную нагрузку на экономику страны из-за большого числа выходных дней, а также угодить гражданам, которые не хотят устраивать себе долгие новогодние каникулы.

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем. По его словам, такое решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева также поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.

При этом в Кремле подобную инициативу не одобрили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не существует оснований делать 31 декабря текущего года выходным днем.

"Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день", – высказался представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, в течение года периодически происходит перераспределение выходных дней. В связи с этим россияне могут получать либо больше, либо меньше праздничных дней.

Официально последним рабочим днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря. Согласно графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.

В Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

