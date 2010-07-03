Россиянам назвали способ сделать 31 декабря выходным

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Получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, россияне смогут, если их работодатель предоставит дополнительный день отдыха, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Роструда Ивана Шкловеца.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет сокращенным днем на один час.

Шкловец напомнил, что по правилам переносить выходной может только федеральный закон или решение правительства РФ. Работодателям такое право не предусмотрено. В связи с этим 31 декабря может быть нерабочим, только если сотрудникам предоставят дополнительный выходной. Замруководителя Роструда предупредил, что это может сказаться на зарплате.

"Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", – объяснил он.

Шкловец раскрыл еще несколько способов получить выходной 31 декабря. Его можно взять как день отпуска при наличии неиспользованных дней либо за свой счет. Также сотрудник может взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем. По его словам, такое решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.

В Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

В последующие годы сотрудник может уйти в отпуск в любое время в соответствии с графиком, утверждаемым начальством не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Если человек работает у индивидуального предпринимателя, то порядок определяется соглашением.

