В Госдуме оценили продление отпуска за счет новогодних праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал Москве 24 информацию из Роструда о том, как можно продлить новогодние каникулы, если присоединить к ним отпуск целиком или частично. По его словам, это личное право каждого работающего гражданина – решить, когда ему идти в отпуск.

"Трудовым кодексом все эти моменты отрегулированы. Если отпуск заработан, гражданин имеет право выбрать тот период, который хочет, согласовав его с работодателем", – считает политик.

Депутат подчеркнул, что если гражданину так удобно, то он имеет на это право, он этот отпуск заработал. "Если работодателя это устраивает, то он должен удовлетворить такое желание работника", – говорит он.

На вопрос о том, скажется ли это на работоспособности сотрудников, Нилов отметил, что мы живем в суровых климатических условиях, где есть много негативных факторов, влияющих на наше здоровье. Поэтому в отпуске человек как раз "отдыхает" от того, с чем он сталкивается в повседневности.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Плохая экология, вода, воздух, огромное количество отрицательной информации из СМИ, напряженность, конфликты, постоянное обсуждение актуальных проблем, что провоцирует различные заболевания. Поэтому чем больше гражданин отдыхает, тем более что этот отпуск он заработал, тем лучше для его работоспособности и здоровья.

Ранее стало известно, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть.

В ведомстве напомнили, что работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В отпуск можно уйти и раньше, но только по соглашению сторон.

В последующие годы сотрудник может уйти в отпуск в любое время в соответствии с графиком, утверждаемым начальством не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Если человек работает у индивидуального предпринимателя, то порядок определяется соглашением.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день со вторника (31 декабря) на субботу (28 декабря), чтобы дать возможность жителям региона подготовиться к празднику. По его словам, решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Последним рабочим днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря. Согласно графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.



