Эксперты дали советы по выбору сладких подарков детям на Новый год

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Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе новогоднего подарка для детей в магазине. Как сообщает РИА Новости, специалисты отметили, что конфеты не приносят пользы из-за отсутствия витаминов, клетчатки и других важных составляющих. При этом конфеты имеют высокую калорийность.
Эксперты также отмечают, что в конфетах есть красители, консерванты и искусственные ароматизаторы.
Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау подчеркнула, что арахис является очень аллергенным продуктом, поэтому нужно ограничить употребление детьми сладостей, содержащих этот орех. Также лучше избегать мелкой карамели из-за опасности подавиться.
Также не стоит давать детям конфеты с консервантами, отметила специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева.
"Не рекомендуется употреблять детям карамель, жевательную резинку, конфеты с консервантами – бензойной, сорбиновой кислотами и их солями, кофе натуральным, с заменителями сахара и с наличием искусственных ароматизаторов", – сказала эксперт.
Диетологи подчеркивают, что альтернативой сладостям могут быть фрукты, сухофрукты или мармелад, зефир и пастила без сахара.
Ранее стало известно, что москвичи смогут поздравить подопечных благотворительных фондов с Новым годом в рамках благотворительной акции "Добрый Новый год". Более 110 мастер-классов организуют в культурных центрах всех городских округов с 2 по 8 декабря. На них можно будет сделать елочные игрушки, картины, предметы декора и поздравительные открытки. До 25 декабря в культурные центры также можно будет принести одежду и подарки.
Акция "Добрый Новый год" проходит в Москве второй раз подряд. В прошлом году подарки отправили подопечным фондов помощи сиротам, одиноким пожилым людям, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.
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