Стало известно, какие подарки готовит "Роскосмос" на Новый год

Фото: YAY\TASS

Госкорпорация "Роскосмос" закупит несколько тысяч новогодних подарков на общую сумму 17 миллионов рублей. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные системы "СПАРК-маркетинг".

Согласно поступившей информации, госкорпорация готовится приобрести 500 флисовых накидок темно-синего цвета, на которых будут изображены звезды и логотип "Роскосмоса".

При этом будет закуплена еще тысяча подарочных наборов с космической едой. Сообщается, что в каждый такой комплект будет входить шесть туб с борщом, гороховым супом, гречкой с мясом, треской с картофелем, творогом с яблочным пюре и клюквенным морсом. Для горячих блюд в наборе предусмотрены пакеты с химическим подогревателем.

Среди других подарков закуплены 800 портативных зарядных устройств для мобильных телефонов, 1,5 тысячи керамических елочных игрушек в виде луноходов, 800 керамических кружек с крышкой, а также 800 наборов конфет. В компании уточняется, что сладости будут украшены глазурью в цвета планет Солнечной системы.

Еще один подарок, подготовленный "Роскосмосом", это настольная игра. По предварительной информации, компания закупила 1 тысячу экземпляров лото.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на распродажах AliExpress. Платформа впервые раскрыла данные по продажам в России.