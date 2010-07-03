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Экономика

15:48

Россияне потратили 17 миллиардов рублей на распродажах AliExpress

экономика

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Россияне потратили более 17 миллиардов рублей на распродажах 11 ноября, которые организовала китайская платформа AliExpress. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные российского подразделения интернет-магазина.

AliExpress впервые раскрыл данные по продажам в России. За время проведения акции жители РФ совершили более 30 миллионов покупок у 150 тысяч продавцов со всего мира.

"Это рекорд для российского AliExpress. Эти результаты – первые итоги нового совместного предприятия, которое было создано усилиями Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ всего месяц назад", – заявил генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

15 процентов оборота во время распродаж пришлось на российских продавцов. Доля этого сегмента увеличилась в 17 раз по сравнению с 2018 годом. Ранее в составе AliExpress запустили магазин Tmall, работающий с российскими складами.

В топе товаров по РФ – телефон iPhone XR, робот-пылесос и 50-дюймовый телевизор.

Летом AliExpress объявил о сотрудничестве с малым и средним бизнесом в регионах России. Компания сообщала, что выступит оптовым поставщиком товаров сезонного ассортимента, аксессуаров, товаров для дома и одежды.

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