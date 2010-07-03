Эксперт оценил перспективы продаж автомобилей через AliExpress

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Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов оценил перспективы продаж китайских автомобилей через AliExpress на российском рынке. По его мнению, онлайн-продажи станут дополнительным каналом сбыта машин.

"Для компании Chery это один из каналов продажи и продвижения автомобилей, чтобы пользователи AliExpress увидели их: возможно, кто-то обратит внимание, поедет в салон посмотреть машину живьем и потом оплатит онлайн, если там будут дополнительные скидки", – предположил эксперт.

По мнению Удалова, это дополнительный канал продаж – самостоятельным каналом продаж AliExpress пока стать не может. "Безусловно, у дилеров останется обслуживание автомобилей, ремонт. Это те же авто, которые можно купить у дилера", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" добавил, что направление онлайн-продаж автомобилей будет и дальше развиваться. Например, в торговом центре можно сделать "IT-бутик", где помимо консультанта будут разные способы демонстрации автомобиля, в том числе, с помощью очков виртуальной реальности.

"Онлайн-продажи будут расширяться, но пока останется много функций за дилером", – резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что китайская торговая площадка AliExpress начнет продавать автомобили в России. Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery со своим магазином, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей. На распродаже 28 марта представят кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Потенциальных покупателей машин будут привлекать скидками и спецпредложениями.

20 февраля стало известно, что в соцсеть "ВКонтакте" интегрируют ассортимент AliExpress. В ближайшие месяцы пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товаров. Оплатить их можно будет в том числе через VK Pay.

Евгения Маркова