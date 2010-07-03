Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:22

AliExpress будет продавать автомобили в России

экономика

10:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Китайская торговая площадка AliExpress начнет продавать автомобили в России, сообщает "Коммерсант".

Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery со своим магазином, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей. На распродаже 28 марта представят кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Потенциальных покупателей машин будут привлекать скидками и спецпредложениями.

В будущем автоконцерн собирается наладить выпуск автомобилей в РФ. Головной офис ведет переговоры с промышленными площадками в России.

20 февраля стало известно, что в соцсеть "ВКонтакте" интегрируют ассортимент AliExpress. В ближайшие месяцы пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товаров. Оплатить их можно будет в том числе через VK Pay.

О стратегическом партнерстве Alibaba Group и Mail.ru Group объявили осенью 2018 года. Вместе они создадут крупнейшее предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика