AliExpress будет продавать автомобили в России

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Китайская торговая площадка AliExpress начнет продавать автомобили в России, сообщает "Коммерсант".

Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery со своим магазином, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей. На распродаже 28 марта представят кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. Потенциальных покупателей машин будут привлекать скидками и спецпредложениями.

В будущем автоконцерн собирается наладить выпуск автомобилей в РФ. Головной офис ведет переговоры с промышленными площадками в России.

20 февраля стало известно, что в соцсеть "ВКонтакте" интегрируют ассортимент AliExpress. В ближайшие месяцы пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товаров. Оплатить их можно будет в том числе через VK Pay.

О стратегическом партнерстве Alibaba Group и Mail.ru Group объявили осенью 2018 года. Вместе они создадут крупнейшее предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ.