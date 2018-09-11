Alibaba, Mail.ru и "Мегафон" объявили о создании совместного предприятия в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о планах развивать стратегическое партнерство и создать совместный бизнес в России и странах СНГ. Соглашение об этом было подписано в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным ТАСС, партнеры организуют крупное совместное предприятие в области социальной коммерции. Оно будет основано, в том числе на нынешнем бизнесе AliExpress в РФ. Уточняется, что по условиям партнерства "Мегафон" продаст Alibaba Group свою 10-процентную долю в Mail.Ru Group, а в обмен получит 24 процентов акций AliExpress Russia. Кроме того, AliExpress Russia и Mail.ru Group заключат соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает обмен трафиком и инициативами по новым продуктам. Доля Mail.ru в AliExpress Russia составит 15 процентов.

Сделку собираются заключить в первом квартале следующего года. Учредители совместного предприятия отметили значимость этого партнерства для рынка и российской экономики в целом. "Альянсы между крупными игроками становятся трендом на рынке электронной коммерции", – пояснил совладелец Mail.ru Group Алишер Усманов. Он также выразил уверенность, партнерство с китайской компанией имеет большой потенциал для укрепления российско- китайских деловых связей. "Кроме того, перед российскими производителями откроются новые возможности по выходу на новые рынки", – добавил Усманов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, отметил, что совместное предприятие займет лидирующие позиции на российском рынке e-commerce.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 11 по 13 сентября.