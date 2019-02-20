AliExpress сольется с соцсетью "ВКонтакте"

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В социальную сеть "ВКонтакте" интегрируют ассортимент AliExpress, сообщает Агентство "Москва".

AliExpress расширит сотрудничество с "ВКонтакте" и начнет проект по тестированию social e-com в России. Первую версию приложения маркетплейса на платформе VK Apps запустят в конце февраля. Такие сервисы не требуют установки и запускаются внутри соцсети.

В ближайшие месяцы пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товаров. Оплатить их можно будет в том числе через VK Pay.

Появятся также специальные сниппеты товаров – расширенные ссылки в социальной сети. Ссылки на AliExpress автоматически преобразуются в карточки товаров с предпросмотром цен и иллюстраций. Пользователи смогут покупать товары, не покидая "ВКонтакте".

В сентябре 2018 года Alibaba Group и Mail.ru Group объявили о стратегическом партнерстве. Вместе они создадут крупнейшее предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ.