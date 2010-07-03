AliExpress начнет поставки товаров в российские магазины

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AliExpress в России запускает программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах. Компания будет выступать как оптовый поставщик товаров для розничных сетей. Об этом говорится в сообщении AliExpress, которое передает ТАСС.

На первом этапе будет доступны товары сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и одежда. Будут представлены всего несколько десятков тысяч самых популярных товарных наименований.

Для оптовых клиентов будет доступен ассортимент, исходя из специфики региона РФ и особенностей торговой сети.

Первыми клиентами AliExpress в рамках B2B2C-проекта стало несколько региональных сетей в Свердловской области и Краснодарском крае. Также компания ведет переговоры с крупнейшими российскими продуктовыми сетями о поставках сезонного нон-фуд ассортимента.

В течение первого года доля продаж по такой модели может составить примерно 10 процентов в обороте российского бизнеса AliExpress.

Ранее сообщалось, что электронная платформа "Бизнес-маркет" для b2b (российский аналог онлайн-площадок Amazon и Alibaba) заработает в Москве в полном объеме до конца этого лета.

