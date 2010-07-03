Отечественный аналог Amazon и Alibaba запустят в Москве до конца лета

Электронная платформа "Бизнес-маркет" для b2b, которая является отечественным аналогом онлайн-площадок Amazon и Alibaba, заработает в Москве в полном объеме до конца лета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Артема Далевича.
"Бизнес-маркет" является онлайн-агрегатором, в котором предприниматели выкладывают свои товары и услуги, а также могут на нем находить подрядчиков, партнеров и инвесторов. По словам Далевича, аналогичного сильного игрока на российском рынке пока нет.
Сейчас платформа работает в тестовом режиме. На площадке зарегистрированы порядка 500 членов, к платформе уже присоединились более 30 торгово-промышленных палат из разных регионов страны и государств.
Все заявки на участие проходят отбор в ручном режиме. До конца лета все функции отладят, и платформа заработает в автоматическом режиме.
Для членов ТПП регистрация и размещения на платформе будут бесплатными. Платными могут сделать такие функции, как электронный межкорпоративный документооборот, использование эскроу-счетов и участие в тендерах.
По словам Далевича, с точки зрения коммерциализации проекта МТПП важно, чтобы "Бизнес-маркет" окупался и имел бюджет для развития.
Ранее сообщалось, что Сбербанк и "Яндекс" создают совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета". Компании будут развивать экосистему электронной коммерции, которая включает покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, и связанные с этим продукты и услуги.
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