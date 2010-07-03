Юбилейная елка в "Крокусе" приглашает на "День рождения Деда Мороза"

Фото: предоставлено организаторами
Юбилейная елка в "Крокусе" – "День рождения Деда Мороза" – пройдет с 21 декабря по 7 января в "Крокус Сити Холле". Ежегодно тысячи детей и родителей проводят новогодние праздники именно здесь, на детском мегашоу. И в этом году гостей снова ждет огромное количество сюрпризов!
Елка в "Крокусе" – самое масштабное детское новогоднее шоу в Москве, способное подарить гостям незабываемые эмоции. Премьера 2020 года "День рождения Деда Мороза" порадует межгалактическим размахом: 300 артистов на сцене, 80 – в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность.
Еще до покупки билета у каждого гостя есть возможность получить персонализированное видеоприглашение от Деда Мороза. А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеопоздравление, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребенку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.
На елке проходят уникальные интерактивы со зрителями, когда малыши становятся участниками представления. В этом году будет три больших интерактивных игры и 240 надувных предметов, падающих с потолка: играют все зрители – от балкона до партера! А гигантский дирижабль совершит полет над зрительным залом. Вместе с настоящим Дедом Морозом в космическое путешествие отправятся мультперсонажи, которых обожают дети: "Сказочный патруль" (впервые в центре сюжета), "смешарик" Пин, Белка и Стрелка.
Только в дни проведения шоу в фойе "Крокус Сити Холла" разворачивается самый большой крытый парк развлечений в Европе – 60 аттракционов и тематических зон. Количество развлечений не даст заскучать ни детям, ни взрослым! Погрузиться в виртуальную реальность или почувствовать себя настоящим космонавтом можно будет на площадках VReal и "Космодрайв". А три раза в день на огромной сцене в центре парка будет проходить шоу "Кругосветное путешествие" с участием пингвинов Kinder Pungui.
А в качестве подарков в этом году малышей ждет рюкзак со сладостями, развивающими играми и интересными сюрпризами. Яркий и прочный рюкзак помощника Деда Мороза надолго станет надежным спутником ребенка, а его наполнение заинтригует и порадует любого малыша.
Детали доступны по ссылке.
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