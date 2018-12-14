Москвичей пригласили на благотворительную акцию "Добрый Новый год"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москвичей пригласили на акцию "Добрый Новый год", в рамках которого на специальных мастер-классах можно будет сделать новогодние подарки. После акции их передадут подопечным благотворительных фондов.

Занятия будут проходить во всех округах столицы до 23 декабря. Посетить мастер-классы можно будет в центре культуры и спорта "Ватутинки", культурных центрах "Зеленоград", ЗИЛ, "Ивановский", "Москвич" и других. Участие в акции бесплатное, необходимое оборудование и материалы предоставят

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на мастер-классах будут учить расписывать елочные игрушки, вышивать и мастерить сувениры из ткани и шерсти, делать новогодние открытки. В акции также примут участие известные певцы, музыканты, артисты театра и кино.

Москвичи также могут сделать подарок нуждающимся в рамках акции "Исполни желание". На сайте проекта размещены письма к Деду Морозу, написанные детьми с нарушениями развития, а также из многодетных и малообеспеченных семей. У всех ребят очень разные желания: кто-то хочет большой конструктор, кто-то – телескоп, кто-то - флейту.

Исполнить заветное желание просто: необходимо выбрать "свое" письмо, нажать кнопку "Исполнить желание", в течение трех дней купить нужный подарок и привезти его в офис к организаторам. После этого курьерская служба доставит подарок ребенку-адресату.

Кроме того, до 23 декабря на ВДНХ проходит сбор новогодних подарков для пожилых людей из домов престарелых. Подарки можно будет оставить в специальных боксах в одном из павильонов. После этого волонтеры фонда "Старость в радость" развезут их бабушкам и дедушкам по всей стране. Список подарков, которые необходимы пожилым людям, опубликован на странице проекта.