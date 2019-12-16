Перед Новым годом Путину предстоит много работы – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано обсуждать планы Владимира Путина на новогоднюю ночь. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

"Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года", – заявил представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, преждевременно и обсуждать график работы президента в 2020 году. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что у Путина подвижное расписание и нельзя быть точно уверенным в том, с чего начнется рабочий год.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому специальный налоговый режим для самозанятых граждан распространится на новые регионы страны. В частности, участником эксперимента станет Санкт-Петербург, ряд областей и округов.

