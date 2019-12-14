Путин внес в Госдуму законопроект о новом почетном звании для городов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении в стране звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

Согласно тексту документа, который размещен в думской электронной базе данных, награждать планируют города, чьи жители внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Речь идет о региональных центрах, где во время боевых действий продолжалось военное и гражданское производство.

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Ранее о восстановлении почетного звания заявил уральский полпред президента Николай Цуканов. Разработку документа также подтверждал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, указавший на то, что многие города напрямую в боевых действиях не участвовали, однако обеспечивали поддержку тыла.

В настоящий момент на федеральном уровне присваивается звание "Город трудовой доблести и воинской славы". К таковым, например, относятся Кемерово, Новокузнецк, Ярославль, Череповец и многие другие.

