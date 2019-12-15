Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, на сегодняшний день они не могут достичь согласия по ряду вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что Путин и Зеленский говорили с глазу на глаз около 15 минут.

Отмечается, что полный эфир программы "Большая игра" с участием Пескова можно посмотреть 15 декабря в 22:45 по московскому времени на Первом канале.

Первый за три года саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря. Помимо Путина и Меркель, в нем участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Путин прокомментировал прошедшие переговоры в "нормандском формате". В частности, президент РФ назвал очень полезной работу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение некоторых пунктов Минских соглашений. В частности, был упомянут вопрос о контроле над границей.

До этого Зеленский оценил переговоры с Путиным. Он подчеркнул, что президент России скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита "нормандской четверки" назвала Владимира Путина победителем. Такое заключение было сделано немецким политиком "без особой радости".