Названа дата выступления Путина перед Федеральным собранием

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если мысленно уже перескочить в следующий год, то официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Послание президента – ежегодное обращение главы государства к Федеральному собранию. В документе президент выражает парламенту свое видение основ стратегического развития страны и общества.

В этом году Путин обратился с посланием 20 февраля. До этого послание глава государства огласил 1 марта 2018 года. Именно тогда впервые использовался мультимедийный формат: президент рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения, и на экраны вывели кадры испытаний и инфографику.

Обычно количество зрителей достигает около одной тысячи человек. Слушателями являются члены обеих палат парламента – Госдумы и Совета Федерации. В качестве зрителей в зале могут присутствовать и члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета и Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также некоторые другие высокопоставленные лица и журналисты.