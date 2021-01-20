Формат послания Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Фото: kremlin.ru

Формат ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что пока нет точной даты этого мероприятия.

"Пока трудно что-то сказать. Мы все знаем, что какие-то позитивные новости есть, но пока рано предаваться излишнему оптимизму", – подчеркнул представитель Кремля.

В 2020 году Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января. Тогда он предложил внести пакет поправок в Конституцию. Кроме того, глава государства озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества.