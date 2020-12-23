Путин поручил сформулировать конкретные показатели достижения наццелей развития РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев
Владимир Путин поручил сформулировать предельно конкретные показатели по достижению национальных целей развития РФ на предстоящие три года.
Об этом российский президент заявил в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Уточненные линейки показателей национальных целей развития предлагаю рассмотреть не откладывая, уже через два месяца – в феврале будущего года на заседании Совета по стратегическому развитию. Там же обсудим и планируемые результаты работы на ближайшую трехлетку", – заявил Путин.
Он подчеркнул, что на совещание следует пригласить руководителей субъектов РФ.
Ранее Владимир Путин поддержал идею повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. Он напомнил, что этот показатель приравняли к прожиточному минимуму, однако необходимо увеличивать его и в дальнейшем.
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